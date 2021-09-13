Дочерняя компания "Газпрома" подала документы на сертификацию оператора "Северного потока-2"

Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию дочернего предприятия российского "Газпрома" - Norg Stream 2 AG - как независимого газотранспортного оператора, рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев.

Об этом сообщил пресс-секретарь агентства Фите Вульф, передает российский Интерфакс.

"Предприятие предоставило все документы, по закону на рассмотрение и принятие решения у нас есть до четырех месяцев времени, затем решение должно быть передано Еврокомиссии", – сказал он в комментарии изданию.

По его словам, речь не идет о запуске газопровода, лишь о его сертификации и соответствии нормам газовой директивы ЕС. Если на время ввода в эксплуатацию газопровода сертификата от Bundesnetzagentur не будет, это может повлечь штрафы. Решение о вводе газопровода в эксплуатацию принимают другие ведомства.

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Как сообщалось, накануне российский "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2". По данным СМИ, компания планирует начать поставки газа по новому трубопроводу в Европу с 1 октября, хотя вопросы с его сертификацией до сих пор не решены.

2 сентября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первые поставки по "Северному потоку 2" могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне текущего года. При этом глава "Газпрома" уточнил, что это не приведет к увеличению общего объема поставок российского газа в Европу.

Напомним, в 2021-2024 годах для "Газпрома" на украинском газотранспортном коридоре действует новая обязательная "бронь" по принципу "качай или плати" (ship or pay): 40 млрд куб. м (110 млн куб. м в сутки) после 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году. В минувшем году "Газпром" прокачал меньше контрактного объема – 55,8 млрд куб. м, снизив его на 37,7% по сравнению с 2019 годом (89,6 млрд куб. м).

В Минэнерго Украины, "Нафтогазе" и Операторе ГТС Украины (ОГТСУ) допускают, что в случае запуска "Северного потока-2" "Газпром" готов будет резко сократить поставки газа через Украину, не дожидаясь завершения текущего контракта в 2024 году и не взирая на необходимость оплаты неиспользованных мощностей ОГТСУ.