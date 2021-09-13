"Нафтогаз" может начать поставки технического газа для облгазов, – Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" рассматривает возможность заключения долгосрочных контрактов с операторами газораспределительных систем (ГРС, облгазы) для покрытия их нужд в газе на производственно-технологические расходы (ПТР).

Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает Интерфакс-Украина.

"Мы рассматриваем возможность заключения долгосрочных контрактов с операторами газораспределительных сетей для покрытия их нужд в газе на производственно-технологические расходы", – сказал глава "Нафтогаза".

"Долгосрочные контракты, которые устойчиво-рыночным способом могли бы покрывать их нужды, мы рассматриваем, потому что это элементы критической инфраструктуры. Мы понимаем, что добываемый нами газ мы не можем доставить людям без операторов ГРС", – пояснил Витренко.

Как сообщалось, ранее глава "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон отмечал, что НКРЭКУ до января должна установить новые тарифы для операторов газораспределительных систем (ГРС, облгазы), что в условиях рекордных рыночных цен на газ может привести к их резкому увеличению.

Однако без повышения тарифа, облгазы не смогут обеспечить себя необходимым объемом ресурса, и будут отбирать его из магистральных сетей.

По словам Макогона, сейчас обсуждаются разные варианты разрешения этой проблемы. В частности, "Нафтогаз" может частично обеспечить облгазы ресурсом внутренней добычи.

В то же время он напомнил, что "Нафтогаз" большую часть своего ресурса по ценам ниже действующего рынка продает тепловикам, а также реализует его для нужд населения, "поэтому на всех внутреннего газа не хватит".