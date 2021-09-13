Кабмин ослабит карантинные ограничения для вакцинированных в ближайшее время, – Шмыгаль

Кабинет министров в ближайшее время внесет изменения в постановление №1236 "Об установлении карантина и внедрении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины COVID-19".

Как сообщает пресс-служба Кабмина, нововведения обсудили во время селекторного совещания под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в частности, Минздрав предлагает, чтобы ограничения "желтой" и "красной" зоны эпидемической опасности не распространялись на те заведения хозяйствования, в которых коллектив и посетители имеют ковид-сертификат, удостоверяющий вакцинацию, действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусной болезни.

"Это позволит эффективно сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранить экономическую активность", – отметил Ляшко.

По данным Минздрава, за последнюю неделю количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью возросло на 6 тыс., а количество госпитализаций – на 1,5 тыс. По территориальному принципу наблюдаются высокие темпы роста заболеваемости в Черновицкой, Волынской, Львовской и Тернопольской областях. Также в этих регионах быстро растет загруженность коек с кислородом, а количество госпитализаций за неделю увеличилась на 60%.

В свою очередь Денис Шмыгаль подчеркнул важность вакцинации коллективов учебных заведений для того, чтобы обезопасить детей от болезни во время обучения.

"Чрезвычайно важно ускорить темпы вакцинации учителей и других работников учебных заведений. Профильные министерства должны активно проработать эту тему с регионами, ведь уже в ближайшее время страна перейдет в "желтую" зону", – отметил он.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что возобновлены проверки на соблюдение карантинных правил. На прошлой неделе проверено 40 тыс. субъектов хозяйствования, составлено 205 админпротоколов о нарушении карантина и вынесено почти 3 200 постановлений о несоблюдении масочного режима.