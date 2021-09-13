Объем выданных кредитов по программе льготной ипотеки достиг 690 миллионов
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По состоянию на 13 сентября 2021 года уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписаны 811 кредитных договоров на общую сумму 689,62 млн грн, как на первичном (23%), так и вторичном (77%) рынках.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Всего в уполномоченные банки поступило 1 181 заявки на участие в программе на общую сумму 1,01 млрд грн из которых 22,84% составляет первичный рынок и 77,16% – вторичный.
В программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были:
- Киев (33,3%);
- Киевская область (30,9%);
- Харьковская область (6,2%);
- Львовская область (5,8%);
- Ривненская область (4,1%).
Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:
- +3% - количества кредитов и +3% - суммы кредитов;
- +2% - количества заявок и +2% - суммы заявок.
Запуск "Доступной ипотеки 7%" состоялся 1 марта 2021 года.
Джерело: Минфин