Суд вернул 113 миллионов залога за фигурантку дела о рекордной взятке от Злочевского

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вернул 113,22 млн грн залога, внесенного за осужденную фигурантку дела о попытке подкупа руководства НАБУ и САП за $5 млн в интересах якобы бывшего министра экологии Николая Злочевского.

Такое решение 8 сентября приняла коллегия судей ВАКС, сообщает "Слово и дело".

Как известно, ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное одной из фигуранток дела о попытке предоставления рекордной взятки руководителям антикоррупционных органов в сумме $5 млн.

Согласно решению суда, экс-главе одного из департаментов ГФС Елене Мазуровой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

В то же время, утвердив сделку со следствием, суд не решил вопрос о возвращении залога, внесенного в качестве меры пресечения за Мазурову. Поэтому представители трех частных компаний и физического лица просили вернуть им деньги.

Судьи ходатайство удовлетворили. Фирме "Гаур Плюс" вернули 28,25 млн грн, "Авалон Систем" – 15,73 млн грн, "Дампер" – 50,4 млн грн, а физическому лицу – 18,83 млн грн.

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Напомним, 12 июня 2020 года НАБУ задержало трех человек по подозрению в попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому и директору Бюро Артему Сытнику в размере $5 млн за закрытие производства, в котором сообщено о подозрении экс-министру экологии Николаю Злочевскому.

В частности, были задержаны экс-директор Burisma Group Андрей Кича, замглавы столичной Налоговой Николай Ильяшенко и бывшая начальница департамента Фискальной службы Елена Мазурова. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 40 млн, 84 млн и 120 млн грн соответственно. За Кичу залог внесли через несколько дней и он вышел на свободу. За Мазурову 120 млн грн залога внесли 16 июля.

1 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николаю Злочевскому о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в его отношении.

Бывший министр экологии и природных ресурсов времен Януковича, владелец крупной газовой компании Burisma Group Николай Злочевский 11 августа того же года был объявлен в розыск в уголовном производстве НАБУ о попытке дачи взятки главе САП Назару Холодницкому.

Он обвиняется по ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение). Мера пресечения к нему не применялась.