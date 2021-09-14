Оператор ГТС предложил дополнительные объемы для транзита российского газа на октябрь (обновлено)

"Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выставил на аукцион на платформе бронирования Regional Booking Platform 20 сентября дополнительные твёрдые транзитные мощности на октябрь в размере 15 млн куб. м в сутки, как и в предыдущие месяцы.

Об этом свидетельствуют данные платформы бронирования Regional Booking Platform, передает Интерфакс-Украина.

На этот раз мощности на вход со стороны России сконцентрированы не на одной газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа", как это было на прошлых аукционах, а на двух.

Так, на "Судже" теперь предложено 9,8 млн куб. м в сутки, а еще 5,2 млн куб. м в сутки предложено на ГИС "Сохрановка".

Сейчас через "Суджу" обеспечивается две трети поступления российского газа для транзита в ЕС, и треть – через "Сохрановку".

В такой же пропорции (две трети на "Суджу" и треть на "Сохрановку") ОГТСУ выставлял мощности на годовом аукционе в июле. Годовой аукцион прошел без заявок.

Как сообщалось, на сентябрь ОГТСУ выставлял дополнительные мощности в 15 млн куб. м в сутки, однако "Газпром" выкупил лишь незначительную часть из предложенных мощностей в объеме 650 тыс. кубометров в сутки.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд кубометров – это 109 млн кубометров в сутки.

В предыдущие месяцы текущего года "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину (до 15 млн кубометров в сутки), и никогда не заказывал дополнительную прерываемую мощность, предлагаемую ОГТСУ (предлагалось до 63,7 млн кубометров в сутки).

Тем временем цены на газ в Европе продолжают обновлять исторические максимумы на фоне сокращения поставок "Газпромом" через Украину и Польшу. Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures во вторник достигла 66,17 евро за кВт-ч или $808 за тысячу кубометров.

По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, рекордное повышение спотовых цен на газ в Европе связано с ограничением поставок со стороны российского "Газпрома".