Испания в октябре может начать производство собственной вакцины от коронавируса

Производство вакцины против COVID-19 испанского производства фармацевтической компании HIPRA может начаться в октябре 2021 года.

Об этом заявила министр науки и инноваций Диана Морант, передает Европейская правда.

В августе было объявлено, что испанское агентство по лекарствам одобрило первый раунд клинических испытаний новой вакцины на людях. Во время пресс-конференции Морант отметила, что пока "все идет очень хорошо" в тесте.

Она сказала, что "это будет очень хорошая вакцина" для борьбы с вирусом, поскольку "она была разработана с учетом различных вариантов и до сих пор дает очень хорошие результаты против них".

Новая вакцина была создана фармацевтической компанией HIPRA, ведущей компанией в ветеринарном секторе, которая была преобразована в производство лекарств и вакцин для людей, чтобы помочь смягчить последствия пандемии COVID-19.

Вакцина HIPRA не базируется на технологии мРНК, как у Pfizer и Moderna, или на более традиционных технологиях вакцины, которые использовались AstraZeneca и Johnson & Johnson (Janssen), вместо этого она использует технологию рекомбинантных белков.

Пока что ученые разработали ее для вариантов Alpha и Beta, но в отчетах предполагается, что они могут легко использовать ту же технологию и для варианта Delta, поскольку она уже показывает хорошие результаты для всех вариантов.

HIPRA, что базируется в каталонском городе Жирона, заявила, что может выработать до 400 млн доз вакцины в 2022 году и 1,2 млрд - в 2023 году, если препарат будет одобрен.