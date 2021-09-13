СБУ решила купить новых автомобилей Toyota RAV4 с проблесковыми маячками на 67 миллионов

Служба безопасности Украины объявила тендер на закупку новых спецавтомобилей на базе Toyota RAV4 2,5 Hybrid на общую ожидаемую сумму 66,82 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

Конечным сроком подачи тендерных предложений указано 15 октября, а сам аукцион назначен на 22 ноября.

Согласно условиям тендера СБУ хочет купить 65 новых автомобилей специализированного назначения на базе Toyota RAV4 2.5 Hybrid, AWD-i, e-CVT Active или эквивалент.

Рыночные цены на такие новые авто без спецоборудования стартуют в Украине от 919 тыс. грн.

Условиями договора предусмотрена оплата через 10 дней после поставки. Все закупленные автомобили нужно поставить СБУ до 20 декабря.

Среди дополнительного оборудования в СБУ указали комплект ковриков резиновых в салон и багажник, а также размещение в подкапотной части сигнально-громкоговорящего устройства мощностью не менее 150 Вт и проблескового маячка синего цвета.

Автомобили должны быть новыми, без предварительной эксплуатации, производства 2021 года.

Как сообщалось, в июле СБУ закупила 66 автомобилей спецназначения на базе Hyundai на сумму 59,4 млн грн.