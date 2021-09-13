СБУ решила купить новых автомобилей Toyota RAV4 с проблесковыми маячками на 67 миллионов
Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.
Конечным сроком подачи тендерных предложений указано 15 октября, а сам аукцион назначен на 22 ноября.
Согласно условиям тендера СБУ хочет купить 65 новых автомобилей специализированного назначения на базе Toyota RAV4 2.5 Hybrid, AWD-i, e-CVT Active или эквивалент.
Рыночные цены на такие новые авто без спецоборудования стартуют в Украине от 919 тыс. грн.
Условиями договора предусмотрена оплата через 10 дней после поставки. Все закупленные автомобили нужно поставить СБУ до 20 декабря.
Среди дополнительного оборудования в СБУ указали комплект ковриков резиновых в салон и багажник, а также размещение в подкапотной части сигнально-громкоговорящего устройства мощностью не менее 150 Вт и проблескового маячка синего цвета.
Автомобили должны быть новыми, без предварительной эксплуатации, производства 2021 года.
Как сообщалось, в июле СБУ закупила 66 автомобилей спецназначения на базе Hyundai на сумму 59,4 млн грн.