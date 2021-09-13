Власти Молдовы расследуют схему присвоения $12 миллионов при закупке электроэнергии в Украине

Генеральная прокуратура Молдовы возбудила уголовное дело по факту хищения государственных средств с помощью незаконных схем импорта электроэнергии из Украины.

Об этом 13 сентября сообщила Генпрокуратура Молдовы, передает Укринформ.

По данным местного издания NewsMaker, следствие подозревает руководство компании Energocom, чиновников Минэкономики страны и других лиц в хищении около $ 12 млн.

По данным следствия, в начале 2008 года руководство предприятия Energocom, которое поставляет в Молдову электроэнергию, в сговоре с чиновниками Министерства экономики и Нацагентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), а также другими лицами, в том числе проживающих за пределами страны необоснованно увеличили закупочную цену на электроэнергию и присвоили разницу в цене. Таким образом они нанесли государству ущерб в размере $11,93 млн.

8 июня Генеральная прокуратура Молдовы сообщила о намерении возобновить расследование, касающееся контракта на поставку электроэнергии, заключенного между Молдовой и Украиной ри 2008 года.

7 июня издание Anticorupţie сообщило о решении суда возобновить расследование контракта на поставку электроэнергии, заключенного между Молдовой и Украиной в 2008 году. Портал отметил, что в этом деле должны фигурировать экс-президент социалист Игорь Додон и бывший демократ и молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, поскольку дело завели на основании журналистского расследования, которое касалось обоих.

Так, по данным расследования, в 2008 году в Молдове действовала мошенническая схема импорта электроэнергии через подставную компанию. В схеме, по информации журналистов, вместе с Додоном и Плахотнюком участвовала бывший премьер Молдовы Зинаида Гречаная.