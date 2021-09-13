Украина должна ввести мораторий на экспорт металлолома на фоне турецкой экономической агрессии, – эксперт

Украина должна вводить временный запрет на экспорт металлолома после того, как Турция объявила о принятии мер по ограничению импорта металлопродукции, в том числе украинской.

Такое мнение высказал доктор экономических наук, руководитель аналитического центра CMD-Ukraine (Center for market development economy) Игорь Гужва, передает UAprom.

"На прошлой неделе турецкие металлурги обратились к своим властям ограничить импорт стали в страну, в частности, из Украины. Можно не сомневаться, что официальная Анкара защитит местные металлургические заводы, которые тем временем массово скупают украинский металлолом", - сказал Гужва.

В июле этого года Турция установила 1,5-летний максимум по импорт металлолома из Украины. В целом, согласно данным Гостаможни Украины, за восемь месяцев 2021 года экспорт лома черных металлов увеличился в годовом исчислении в 20 раз, до 335 тыс. тонн, из которых 95% было поставлено как раз в Турцию.

"Украина для Турции уже, по сути, стала самым незащищенным и при этом легкодоступным источником металлолома. Турецкие металлурги, получая преференции и государственные субсидии, могут даже не обращать внимания на экспортную пошлину в размере 58 евро за тонну и покупать украинский лом практически по любой цене", - отметил руководитель аналитического центра CMD-Ukraine.

В то же время, по его словам, от таких недружественных действий Турции страдает украинская металлургия.

"В августе мы уже получили результат от такой турецкой "металлоломной" агрессии: ряд метпредприятий снизили производство. Например, Днепровский меткомбинат сократил выплавку стали в августе на 7,5%, Днепровский метзавод - на 16%. Не за горами время, когда начнет падать вся отрасль", - прогнозирует Гужва.

Эксперт также напомнил, что металлолом - это критическое сырье для декарбонизации украинской металлургии, без него страна не сможет достичь целей Green Deal.

"Использование лома позволяет уменьшить потребление первичного сырья, сократить на 60% потребления энергоресурса и сократить на 70% выбросы CO2 металлургией. Страны уже начали войны за металлолом. Аргентина, Армения, ОАЭ, Казахстан уже запретили его экспорт, аналогичный вопрос рассматривается в ЕС. Последний пример - это Ливия, которая уже 16 августа ввела мораторий на экспорт металлолома. Как раз после того, как Турция начала "вымывать" лом из страны. Почему Украина не поступает аналогично - вопрос риторический", - констатировал он.