Хакеры атаковали украинские частные аграрные предприятия, – НКЦК
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Зафиксированы кибератаки на ряд частных предприятий агросектора, преступники шифруют информацию на компьютерной технике и требуют выкуп за восстановление доступа к ней.
Об этом сообщает Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
"Внимание! Зафиксированы факты шифрования данных у ряда частных предприятий агросектора! За восстановление информации преступники требуют выкуп. Данные шифруются стандартными средствами операционной системы Windows - BitLocker через инфицированные серверы. Кибермошенники находят уязвимый шлюз mikrotik и, используя набор уязвимостей, получают доступ к сети жертвы", – сказано в сообщении.
В Центре назвали алгоритм действий при подобных атаках:
- не перезагружать компьютер (ключ дешифрования находится в оперативной памяти и специалисты помогут восстановить информацию);
- сообщить о попытках атаки и по возможности предоставить данные индикаторов;
- не выплачивать вымогателям деньги, поскольку это не является гарантией восстановления данных.