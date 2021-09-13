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Bees Airline получил разрешения на чартерные рейсы зимой

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Bees Airline получил разрешения на чартерные рейсы зимой
Новый украинский лоукостер Bees Airline получил права на выполнение чартерных рейсов из Киева и региональных аэропортов Украины по 12 маршрутам в зимний период.

Госавиаслужба Украины оформила разрешения двумя отдельными приказами №1418 и №1423 от 10 сентября, передает avianews.com.

Согласно этим документам, Bees Airline сможет совершать чартеры из Киева на египетские курорты Хургада, Шарм-эш-Шейх, Марса-Алам, а также во второй по величине город Кении - Момбасу.

Из Львова лоукостеру разрешили летать в зимний период в Хургаду, Шарм-эш-Шейх и Марса-Алам, из Одессы - в Шарм-эш-Шейх, из Харькова - в Шарм-эль-Шейх и Марса-Алам, из Запорожья - в Шарм-эш-Шейх и Марса-Алам.

Все разрешения предусматривают, что Bees Airline может выполнять не менее одного рейса в неделю по всем маршрутам в период действия зимней навигации полетов сезона 2021/2022 годов. Она начнет действовать с 31 октября 2021 года и продлится до 26 марта 2022 года.

Сейчас Bees Airline не продает билеты на данные чартерные рейсы. Перелет можно получить в составе тура, если купить путевку туроператора, который сотрудничает с лоукостером.

Джерело:  avianews.com
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