"Черниговгаз" обследовал 600 километров подземных газопроводов с помощью мобильной лаборатории

"Черниговгаз" начал диагностировать состояние подземных газопроводов среднего и высокого давления с помощью современной мобильной автолаборатории.

Как сообщает пресс-служба компании, такая лаборатория работает в области в течение месяца, а всего в Украине таких автомобилей только три.

"РГК оборудовала их современными приборами французской компании Gazomat. Они способны улавливать малейшую концентрацию газа в 8 метров при скорости автомобиля до 40 километров в час. На бампере установлены 8 датчиков, которые анализируют воздух на наличие метана", – отмечается в сообщении.

В дальнейшем вероятное место повреждения газопровода фиксируется на карте, программа сообщает об этом сигналом и указывает концентрацию метана. После этого специалисты с помощью ручного детектора устанавливают точное место утечки. Это позволяет газовикам вовремя провести ремонтные работы и предотвратить аварийные ситуации.

В компании напомнили, что обнаружение утечек на наземных и подземных газопроводах, а также ремонт и замена этих газопроводов – одна из задач АО "Черниговгаз" как оператора ГРМ.

"Такие работы входят в комплексно-приборное обследование газопроводов, которое является частью тарифа на распределение газа", – объясняет главный инженер АО "Черниговгаз" Евгений Денисенко.

В компании отмечают, что обычно газопроводы обходят пешком бригады комплексно-приборного обследования (КПО).

"Бригады комплексно-приборного обследования проходят в день от 5 до 7 километров со специальными приборами. Таких бригад у нас 4, за прошлый год они прошли 3 700 километров. Конечно же, эта лаборатория очень ускоряет поиск утечек, ведь она может в течение месяца обследовать и до 1000 километров газопроводов, в зависимости от местности передвижения", – уточнил начальник службы контроля за производством "Черниговгаза" Александр Барыкин.

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Напомним, АО "Черниговгаз" – газораспределительная компания, которая осуществляет свою деятельность на территории Черниговской области в сотрудничестве с брендом РГК.

"Черниговгаз" обслуживает 357 тысяч потребителей в категории "население" и 2028 промышленных и коммунальных объектов. В 2020 году АО "Черниговгаз" доставило 587,4 млн кубометров газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет 14 тыс. км.

Региональная Газовая Компания (РГК) – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ.

Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.