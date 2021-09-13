Суд назначил рассмотрение дела "Приватбанка" о выплате компаниям Суркисов $350 миллионов на 14 сентября
Об этом говорится в сообщении банка, передает Интерфакс-Украина.
"14 сентября состоится очередное заседание Большой Палаты Верховного Суда по рассмотрению дела №757/7499/17 об обжаловании постановления об обеспечении иска компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркисами, на основании которой иностранные компании, связанные с семьей Суркисов, пытаются взыскать с банка почти $350 млн", – сказано в сообщении.
Указывается, что рассмотрение должно состояться в письменном производстве – без участия сторон.
Пресс-служба отметила, что "Приватбанк" обращался в суд с ходатайством о предоставлении возможности представителям банка принять участие в судебном заседании.
Как сообщалось, 8 сентября 2020 года Верховный Суд открыл кассационное производство по жалобе Кабинета министров на постановление Печерского районного суда Киева и решение Апелляционного суда Киева, которыми государственный "Приватбанк" обязали обслуживать депозиты офшорных компаний семьи Суркисов. Общая сумма требований компаний составляет $347,4 млн. Верховный Суд приостановил исполнение решений нижестоящих судов до рассмотрения дела по сути.
Напомним, Печерский райсуд Киева под председательством судьи Сергея Вовка разрешил компаниям братьев Суркисов взыскать с "Приватбанка" $350 млн (около 10 млрд грн), которые находились на счетах кипрского филиала банка и были конвертированы в капитал в процессе его национализации.
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в процессе были задействованы практически все возможные судебные манипуляции. Однако уже на следующий день тот же судья Вовк возобновил исполнительное производство по заявлению компаний Суркисов о взыскании с "Приватбанка" части вышеуказанной суммы в размере $164,5 млн.
Ранее государственный "Приватбанк" заявил, что офшорные компании братьев Суркисов прибегли к манипуляции автоматизированным распределением судовых дел в пользу судьи Печерского суда Киеве Сергея Вовка.
"Приватбанк" 12 августа обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением о противоправном назначении судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка на дело № 757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты. Сумма заявленных в последнем иске требований офшоров Суркисов с учетом изменения, внесенного 6 августа, достигла $350 млн (из которых $102 млн – проценты).