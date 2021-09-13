Полиция обнаружила схему подделки ПЦР-тестов на коронавирус для жителей оккупированного Донбасса

Правоохранители разоблачили схему сбыта поддельных справок с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 для пересечения линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Нацполиции, схему организовал 59-летний житель Луганщины.

"Мужчина в Интернете предлагал услуги по изготовлению тестов на COVID-19 и COVID-сертификатов. Поддельные документы он продавал жителям временно оккупированных территорий для пересечения КПВВ. Клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления справок", – сказано в сообщении.

По данным следствия, для подделки документов организатор схемы использовал поддельные печати одного из медицинских центров. Стоимость одного такого теста составляла 500 гривен, а ежемесячный доход правонарушителя составил около 300 тыс. грн.

Правоохранители в ходе осмотра автомобиля фигуранта обнаружили поддельные медицинские справки с данными других граждан.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, ранее СБУ обнаружила, что сотрудники сети частных лабораторий в Харьковской области организовали схему подделки результатов ПЦР-тестов, которая позволяла вносить недостоверную информацию в медицинскую систему ЕСОЗ, данные из которой попадали в приложение "Дій Вдома", что снимало ограничения на самоизоляцию.