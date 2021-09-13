Банк Тигипко продаст часть офисного центра в Киеве связанной компании за 470 миллионов

"ТАСкомбанк" (Киев) намерен продать часть недостроенного офисно-торгово-развлекательного центра в Подольском районе столицы около станции метро им. Тараса Шевченко компании своего бенефициара Сергея Тигипко ООО "Билдинг Инвест Груп" за 470 млн грн, или за 66,86 тыс. грн за 1 кв. м.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, передает Интерфакс-Украина.

Соответствующую сделку одобрил наблюдательный совет банка 10 сентября.

Объект договора купли-продажи - помещения общей площадью 7,03 тыс. кв. м на четвертом (5,4 тыс. кв. м) и пятом (1,63 тыс. кв. м) этажах центра по ул. Еленовская, 23, которые ранее оценщик ООО "Вектор оценки" оценил в 411,8 млн грн.

Ранее сообщалось, что в августе 2020 года набсовет "ТАСкомбанка" одобрил покупку у "Билдинг Инвест Груп" помещения под размещение главного офиса в этом же здании на первом этаже общей площадью 11,78 тыс. кв. м за 777,65 млн грн, или за 66 тыс. грн за 1 кв. м.

Объем незавершенного строительства на балансе "Билдинг Инвест Груп" в 2020 году вырос до 634,24 млн грн с 410,87 млн грн годом ранее и 270,8 млн грн на конец 2018 года, однако одновременно уставный капитал компании был увеличен с 0,02 млн грн до 561,9 млн грн.

Напомним, в 2017 году компания из группы Сергея Тигипко купила компанию "Билдинг Инвест Груп", которая строит торгово-развлекательный центр Podol Mall возле станции метро им. Тараса Шевченко в Киеве.

Согласно данным официального веб-сайта ТРЦ, предполагалось, что общая площадь проекта составит 29 тыс. кв. м, арендная – 15 тыс. кв. м. Инфраструктура объекта также предусматривала подземную автостоянку на 138 автомобилей.