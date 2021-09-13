Фонд соцстрахования пояснил задержки при выплате больничных нехваткой средств

Потребность в расходах на выплату пособий и страховых выплат по итогам августа текущего года превышает фактические поступления части от единого социального взноса (ЕСВ) на эти цели на 2,3 млрд грн, что приводит к задержкам выплат.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

В частности, в августе на счет Фонда поступило 2,43 млрд грн от распределения ЕСВ, тогда как потребность в расходах за этот же период составила 4,69 млрд грн с учетом задолженности по финансированию больничных, декретных и пособий на погребение, которая сформировалась на начало месяца.

"Потребность в расходах превышает доходы от доли ЕСВ в течение всего 2021 и коррелирует с ростом сумм пособий по больничным листам, выданным, в том числе, в случае лечения от COVID-19. Например, по итогам первого полугодия 2021 года расходы Фонда на пособие по временной потере трудоспособности по сравнению с тем же периодом 2020 года увеличились на 3,4 млрд грн, или на 72%", – отмечается в сообщении.

Одной из основных причин роста потребности в расходах в Фонде называют пандемию COVID-19, ведь периоды пиков заболеваемости совпадают с увеличением сумм пособий по больничным листам, которые передают в Фонд на оплату (с учетом, что заявления-расчеты для финансирования пособий подаются после выздоровления).

В то же время на снижение доходов Фонда повлияло уменьшение доли ЕСВ на эти цели и введением льгот для ряда предпринимателей по уплате ЕСВ.

Как сообщалось, по оперативным итогам, на протяжении января-августа 2021 года Фонд социального страхования принял на финансирование больничные листы, выданные в связи с болезнью (в том числе на COVID-19), травмой, самоизоляцией или уходом за больным ребенком на сумму 9,9 млрд гривен, что на 81% больше, чем за аналогичный период прошлого года (5,46 млрд грн).