В Украине зафиксировали 3 332 новых случая COVID-19

На утро 14 сентября в Украине зафиксировали 3 332 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 364 ребенка и 58 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 718 человек, умерло 97 пациентов, выздоровело – 1 404. Кроме того, совершили 62 725 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (412), Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 321 156 человек, выздоровело – 2 223 272, летальных случаев зафиксировали 54 457, также провели 12 309 029 тестов.

С начала кампании вакцинации в Украине привили 5 961 265 украинцев, за прошедшие сутки – 135 223. Полностью иммунизированы 4 884 904 человека.

Днем ранее, 13 сентября, сообщали о 1 205 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью.