Кабмин ввел "желтые" и "зеленые" ковид-сертификаты

Кабинет министров Украины принял изменения к постановлению № 1236, согласно которым в стране вводятся "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Предложенные нами изменения – это возможность сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранять экономическую активность страны. Мы говорим о том, что сегодня есть возможность вакцинироваться и быть защищенным у каждого, имеющейся вакцины для этого достаточно. Дополнительно у нас четко определены еженедельные количества поставок вакцин до конца этого года. Мы позволили даже выбирать, какой вакциной прививаться, чего нет в большинстве стран", – отметил министр Виктор Ляшко.

В частности, нововведения предусматривают, что COVID-сертификат будет "желтым" или "зеленым", а также будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа), или выздоровление от коронавируса. "Желтый" сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а "зеленый" – о полном курсе.

Отмечается, что в случае введения желтого уровня эпидемической опасности упростили требования к работе учебных заведений. Они будут работать при наличии не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

В то же время, ограничения желтого уровня эпидбезопасности не будут применяться, если все участники (посетители) и как минимум 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

При этом окончательное решение, предоставлять услуги только вакцинированным или соблюдать все карантинные ограничения, остается за владельцем.

В случае введения красного уровня эпидопасности учебные заведения будут работать при наличии "зеленого" COVID-сертификата у всех работников.

Кроме того, действующие ограничения красного уровня не будут применяться при условии наличия "зеленого" COVID-сертификата у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов.

Кроме того, при наличии у людей, пересекающих границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19, они могут не проходить самоизоляцию. Это же касается и тех, кто прибывает из временно оккупированных территорий.

В пресс-службе подчеркнули, что COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки только в цифровом формате, печатать на бумаге соответствующего цвета не надо.