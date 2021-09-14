АРМА с начала года разыскало активов на 8 миллиардов

За восемь месяцев 2021 года сотрудники Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) разыскало доли в статутных капиталах, ценные бумаги, денежные средства и финансовые обязательства на почти 8 млрд грн. Всего было разыскано около 10 тыс. единиц имущества.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, было разыскано более 4,8 тыс. земельных участков, 3,8 тыс. объектов жилой и нежилой недвижимости, 525 единиц другого имущества (товаров), 402 единицы сельскохозяйственной техники с комплектующими, 237 имущественных прав интеллектуальной собственности, 245 автомобилей, 56 единиц сельхозпродукции, 36 единиц морского и речного транспорта, 21 единицу нематериальных активов и 3 единицы авиатранспорта.

Всего с начала года в АРМА поступило 2 058 обращений от правоохранителей относительно осуществления мероприятий по выявлению и розыску активов.