Госбанки увеличили квартальную прибыль в 2,2 раза, – Минфин

Во втором квартале 2021 года государственные банки получили прибыль на общую сумму 10,8 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, почти на 86% этот объем был сформирован за счет прибыли "Приватбанка" – 9,3 млрд грн.

Отмечается, что сохранилась тенденция к росту объема кредитного портфеля клиентов банков госсектора. По сравнению с данными на 1 апреля, он увеличился на 9,8 млрд грн (4,4%), из которых 5,4 млрд грн – увеличение объема кредитов, предоставленных юридическим лицам, 4,4 млрд грн – прирост кредитного портфеля физических лиц.

Кроме того, объем средств граждан на счетах госбанков за второй квартал 2021 года увеличился на 2,4 млрд грн (на 0,6%) при одновременном сокращении на 5,8 млрд грн (на 1,8%) объема средств юридических лиц и небанковских финансовых учреждений.

Согласно данным Минфина, прибыль госбанков во втором квартале увеличилась в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (4,8 млрд грн).

В то же время общая прибыль банков госсектора за первое полугодие 2021 года составила 13,97 млрд грн, что на 2,17 млрд грн меньше, чем за первые шесть месяцев 2020 года.