Еврокомиссия продлила сроки выделения Украине транша на 600 миллионов евро, – Шмыгаль

Украина ожидает 600 млн евро второго транша макрофинансовой помощи ЕС в ноябре после сигнала от МВФ.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Что касается микрофинанса, мы получили положительный сигнал. Сейчас Европейская комиссия ожидает сигнала от МВФ. Была продолжена дата предоставления этого транша. Мы ожидаем получения этих 600 млн евро также этой осенью, ориентировочно в ноябре", – сказал он.

Как сообщалось, ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Украина выполнила условия для получения макрофинансовой помощи ЕС, но нужно решение МВФ. Решение должно быть принято до 14 сентября, поскольку Еврокомиссия не может продлить программу.

Первый транш макрофинансовой помощи ЕС 600 млн евро Украина получила в декабре прошлого года после договоренности Киева с МВФ о визите миссии. Первая выплата была осуществлена без выполнения каких-либо конкретных условий со стороны Украины. Выдача второго транша зависела от выполнения восьми конкретных мер, изложенных в меморандуме. К ним относились меры в сфере управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления государственными предприятиями.