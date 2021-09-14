Кабмин не планирует ограничивать работу транспорта при ужесточении карантина, – Шмыгаль

Транспорт во время ужесточения карантинных мер закрывать не планируется.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Закрывать общественный транспорт на данный момент мы не планируем. Адаптивный карантин остается адаптивным так, как он и был", – сказал он.

Глава правительства отметил, что к коллективам перевозчиков будут действовать те же требования по вакцинации, что и к другим субъектам хозяйствования.

Что касается пассажиров, как отметил Шмыгаль, будет продолжать действовать масочный режим и дистанцирование.

"В общественном транспорте требовать сертификаты не целесообразно", – подчеркнул премьер.

Напомним, Кабинет министров Украины принял изменения к постановлению № 1236, согласно которым в стране вводятся "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты. Они будут "желтыми" или "зелеными", а также будут содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа), или выздоровлении от коронавируса. "Желтый" сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а "зеленый" – о полном курсе.

Ограничения желтого уровня эпидбезопасности не будут применяться, если все участники (посетители) и как минимум 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

В случае введения красного уровня эпидопасности ограничения не будут применяться при условии наличия "зеленого" COVID-сертификата у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов.