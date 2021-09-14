Сенаторы США угрожают блокировать назначения в Минфине до введения санкций против оператора "Северного потока-2"

Двое сенаторов-республиканцев угрожают задержать на неопределенный срок назначения в руководстве министерства финансов США, если администрация американского президента Джо Байдена не пойдет на введение санкций против оператора российского проекта "Северный поток-2" – Nord Stream 2 AG.

Как пишет газета The Wall Street Journal, сенаторы Пэт Туми и Тед Круз заявили, что готовы поддержать кандидатов на руководящие должности в Минфине, если ведомство введет санкции против принадлежащей "Газпрому" Nord Stream 2 AG. Речь идет о пяти назначениях в Минфине, в том числе заполнении постов руководителей, отвечающих за санкции и финансирование антитеррористической деятельности, передает Интерфакс-Украина.

Администрация Байдена ввела санкции против нескольких компаний, поддерживавших "Северный поток-2", но не против самой компании-оператора этого проекта. В руководстве США посчитали, что введение санкций против Nord Stream 2 AG ухудшит отношения Штатов с их ключевым союзником Германией, но не остановит проект.

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Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум ниткам составляет 2460 км.

Республиканцы обеспокоены тем, что проект увеличивает зависимость Европы от российского газа и дает Москве рычаги для давления на трансатлантических союзников Вашингтона. Подвешивая на неопределенный срок пять ключевых назначений в Минфине, они рассчитывают надавить на администрацию президента и заставить ее ввести санкции против оператора газопровода, помешав, таким образом, запуску проекта.

Представитель Минфина заявила, что, хотя в ведомстве имеются опытные сотрудники, являющиеся экспертами в своих областях, "Сенату следует быстро назначить руководителей, которые необходимы для противодействия незаконному финансированию, борьбы с терроризмом и администрирования санкций.

Напомним, 2 сентября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первые поставки по "Северному потоку 2" могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне текущего года. При этом глава "Газпрома" уточнил, что это не приведет к увеличению общего объема поставок российского газа в Европу.