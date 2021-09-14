Ривненская АЭС отключила энергоблок №3 для проведения ремонта

Енергоблок №3 Ривненской атомной электростанции был отключен от сети 14 сентября в 02:02 для проведения текущего ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Отмечается, что днем ранее На Ривненской АЭС в работае пребывали все энергоблоки с общей нагрузкой 2 103 МВт, ими было произведено 50,5 млн кВт-ч электроэнергии.

Кроме того, 13 сентября в 22:50 энергоблок №4 был разгружен до уровня 70% от номинальной мощности для продления топливной кампании.

Также отмечается, что с 3 сентября турбогенератор ТГ-3 энергоблока №2 РАЭС пребывает в резерве для продолжения срока работы блока на номинальном уровне мощности в будущий осенне-зимний период. Мощность энергоблока составляет 53% от номинальной.