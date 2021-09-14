Кабмин внесет в Раду новую программу работы правительства, – Шмыгаль

Кабинет министров планирует подать на рассмотрение парламента обновленную программу деятельности правительства уже этой осенью.

Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.

Премьер подчеркнул, что в основу программы деятельности правительства, которая была разработана и утверждена постановлением Кабинета министров, заложена предвыборная программа президента Владимира Зеленского.

"Сейчас мы ее обновили, и этой осенью планируем подавать на рассмотрение парламента. Она включает в себя предвыборные обещания президента, наши международные обязательства и выполнение запланированных реформ", – отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, 4 июня 2020 года после жесткой критики парламент отправил на доработку программу действий Кабинета министров, представленную премьер-министром Денисом Шмыгалем.

После этого Кабинет министров утвердил обновленную Программу деятельности правительства, однако парламент ее так и не рассматривал.