Во всех областных клинических больницах Украины построят вертолетные площадки, – Ляшко

В рамках программы "Большое строительство" на 2022-2023 годы предусмотрено обустройство вертолетных площадок в каждой областной клинической больнице в каждом регионе нашей страны.

Об этом написал министр здравоохранения Виктор Ляшко на странице Facebook.

Также он сообщил, что Минздрав совместно с Министерством внутренних дел, Национальной полицией и Госслужбой по чрезвычайным ситуациям запустили экспериментальный проект аэромедицинской эвакуации.

В рамках этого проекта диспетчер центров экстренной медицины может инициировать вопрос относительно аэромедицинской эвакуации больных с неотложными состояниями.

На данный момент для эвакуации используется авиапарк МВД.