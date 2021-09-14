Польша намерена полностью отказаться от российского газа с 2023 года

Накануне открытия трубопровода "Северный поток-2" полномочный представитель правительства Польши в области стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский подтвердил, что Польша станет независимой от поставок российского газа с 2023 года.

Как сообщает Euractiv, Наимский выразил надежду на то, что газопровод Baltic Pipe будет полностью введен в эксплуатацию с 1 октября 2022 года, передает Европейская правда.

"Мы не будем продлевать контракт с российским "Газпромом", – добавил он.

Отмечается, что Польша находится в процессе диверсификации источников энергии. Газификация – важный процесс, ограничивающий зависимость страны от угля. "Объем газа, который мы будем использовать в Польше, вырастет примерно на 50% к 2030 году или вскоре после этого", – добавил Наимский.

По его словам, поскольку польская компания Gaz-System строит интерконнекторы в соседние страны, это позволит импортировать "весь необходимый для экономики объем газа из других источников, кроме России".

Напомним, Baltic Pipe – это проект газопровода, соединяющего норвежские газовые месторождения с Данией и Польшей. После введения в эксплуатацию мощность по транспортировке газа составит 10 млрд кубометров в год. Наимский объяснил, что задержки в строительстве были связаны с определенными экологическими вопросами, "которые теперь решили наши датские партнеры".

Как сообщалось, в августе польская PGNiG купила у группы "ЭРУ" 85% в дочерней компании "Карпатгазвидобування", которая владеет правом на добычу углеводородов на месторождении вблизи польской границы. Бурение первых скважин польская компания планирует на вторую половину 2022 года.