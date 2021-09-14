Украина за год поднялась в мировом рейтинге скорости интернета

Консалтинговое агентство Cable.co.uk опубликовало свой ежегодный мировой рейтинг скорости интернета. По результатам исследования 2021 года, Украина заняла 77 место среди 224 стран - в 2020 году она находилась на 92 позиции рейтинга.

Агентство на основании 370 тыс. тестов зафиксировало, что средняя скорость интернета в Украине - 25,26 Мбит/с, передает AIN.

В прошлом году Украина занимала 92 позицию со скоростью в 15,09 Мбит/с.

Для сравнения, у некоторых соседних стран в 2021 году показатели следующие: в Венгрии - 104,07 Мбит/с, Польше - 63,84 Мбит/с, Молдове - 36,47 Мбит/с.

Украина, по данным исследования, из соседних стран опередила только в Беларусь - 19,86 Мбит/с. Вместе с тем Украина опередила также Грузию, Казахстан, Турцию и других.

В тройку лидеров рейтинга вошли остров Джерси (274,27 Мбит/с), Лихтенштейн (211,26 Мбит/с) и Исландия (191,83 Мбит/с).

Самый медленный интернет - в Туркменистане (0,5 Мбит/с), Йемене (0,68 Мбит/с) и Эфиопии (1,2 Мбит/с).

По данным исследования, средняя мировая скорость интернета в 2021 году должна вырасти до 29,79 Мбит/с. В 2020 году она составляла 24,83 Мбит/с.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял план мер по развитию широкополосного доступа к интернету в стране на текущий и 2022 годы. Согласно сопутствующим документам к проекту, планируется, что в четвертом квартале 2021 года будут подключены к фиксированному широкополосному доступу к интернету 6 тыс. учреждений социальной инфраструктуры.

В течение первого квартала 2022 года планируется усовершенствовать правовое регулирование вопросов предоставления доступа к инфраструктуре объектов электроенергетики и транспорта.