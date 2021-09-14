Депутаты от партии Зеленского предложили выделить еще 15 миллиардов на ремонт дорог

Народные депутаты предлагают внести поправки в государственный бюджет на 2021 год, увеличив его расходы на 38,75 млрд грн.

Соответсвующий законопрокет авторства 8 народных депутатов от фракции "Слуга народа", в том числе ее главы Давида Арахамии и его заместителя Александра Корниенко зарегистрирован в парламенте под №6052.

Согласно пояснительной записке к документу, перевыполнение общего фонда госбюджета по доходам в январе-августе составило 27,7 млрд грн. По оценке Министерства финансов, по итогам года перевыполнение утвержденных показателей доходной части общего фонда госбюджета ожидается в объеме около 40 млрд грн.

В связи с этим предложено увеличить общий фонд госбюджета на 39,41 млрд грн, повысив на такую же сумму расходы госбюджета.

В частности, 15 млрд грн предложено дополнительно направить на финансирование дорожного хозяйства, в итоге общее бюджетное финансирование "Укравтодора" достигнет 66,38 млрд грн.

Кроме того, предложено дополнительно выделить 12 млрд грн Министерству социальной политики на обеспечение выплаты жилищных субсидий, увеличив финансирование по этой статье до 47,26 млрд грн.

Еще 3,8 млрд грн планируют выделить Министерству обороны для покрытия дефицита средств на выплату денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил.

Кроме того, 2 млрд грн дополнительно предполагается направить на оплату пакета услуг стационарной помощи пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2;

Также законопроектом предлагается дополнительно направить 4 млрд грн на субвенции местным бюджетам на строительство объектов социально-культурной сферы и транспортной инфраструктуры.

Еще 1 млрд грн предлагается направить на погашение задолженности и выплату зарплат работникам государственных шахт.

Кроме того, депутаты предлагают направить 556 млн грн на пополнение уставных капиталов госпредприятий "Международный аэропорт "Борисполь", государственное авиационное предприятие "Украина" и "Укрсервис Минтранса".

Поправки в текущий госбюджет также предполагают направление 282 млн грн на предоставление жилья 215 внутренне перемещенным лицам, которые защищали суверенитет Украины, 280,5 млн грн – для своевременных расчетов с уволенными военнослужащими, 176,8 млн грн – на обеспечение тюрем продуктами питания и проведение расчетов за коммунальные услуги, 86,9 млн грн – на бюджетную программу по развитию системы экстренной медпомощи и модернизации материально-технической базы учреждений здравоохранения, а также 10 млн грн – на дополнительные тиражи газеты "Урядовый курьер".

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет просить Верховную Раду дополнительно выделить на текущий год 12 млрд грн на выплату субсидий. По его словам, из предусмотренных на эти цели в госбюджете 36 млрд грн уже использовано более 35,2 млрд грн.