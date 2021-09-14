Нацкомиссия обнаружила еще 7 сомнительных инвестиционных проектов

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила семь компаний в список сомнительных инвестиционных проектов, в частности, PrimoTrade, TeleTrade и LegacyFX.

Об этом говорится в сообщении Нацкомиссии, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, в число проектов, которые, по результатам регулярной проверки Нацкомиссии, предоставляют населению услуги по инвестированию без соответствующих разрешительных документов, отнесены также Kiplar, TopTrade Group, Alpha Portfolio Management Ltd и MaxiPlus.

Нацкомиссия уточнила, что после этого расширения список сомнительных инвестпроектов достиг 77 и с ним можно ознакомиться на сайте регулятора.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров утвердил Порядок ведения реестра инвестиционных проектов со значительными инвестициями и перечень сведений, вносимых в такой реестр.