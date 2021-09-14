Дефицит внешней торговли сократился на 26%, – Госстат

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за январь-июль 2021 года уменьшилось на 26,2% по сравнению с январем-июлем 2020 года – до $1,73 млрд с $2,34 млрд.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, экспорт товаров из Украины за указанный период увеличился на 33,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $35,52 млрд, импорт – на 28,6%, до $37,24 млрд.

Госстат уточнил, что в июле по сравнению с июнем 2021 года сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 3,1% – до $5,89 млрд, импорта – на 4,1%, до $5,97 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в июле 2021 года было негативным и составило $0,08 млрд, что хуже показателя предыдущего месяца ($0,02 млрд).

Коэффициент покрытия экспортом импорта за семь месяцев текущего года составил 0,95% (за аналогичный период 2020 года – 0,92).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 228 стран мира.

Ранее сообщалось, что негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-мае 2021 года выросло на 25,5% по сравнению с январем-маем 2020 года – до $1,08 млрд с $0,86 млрд.