Производство электроэнергии выросло с начала года на 6,4%, – Минэнерго (обновлено)

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-августе 2021 года увеличилось на 6,4% (на 6,16 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 102,56 млрд кВт-ч

Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства энергетики, передает Интерфакс-Украина.

Атомные электростанции за восемь месяцев увеличили выработку электроэнергии на 8,1% – до 55,28 млрд кВт-ч. В частности, производство на Запорожской АЭС составило 22,94 млрд кВт-ч (+27,4% к январю-августу 2020 года), Южно-Украинской – 11,99 млрд кВт-ч (-0,4%), Ривненской – 12,99 млрд кВт-ч (-0,1%), Хмельницкой – 7,36 млрд кВт-ч (-8,9%).

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 3,4% – до 30,15 млрд кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС нарастили производство 3,7% – до 23,92 млрд кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ – снизили на 23,6%, до 6,23 млрд кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) увеличили производство на 50,2% – до 7,54 млрд кВт-ч, тогда как блок-станции уменьшили на 13,3% – до 1,1 млрд кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) увеличилось на 9,6% – до 8,49 млрд кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 53,9% (в январе-августе года 2020 – 53%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 29,4% (32,4%), ГЭС и ГАЭС – 7,4% (5,2%), блок-станций – 1,1% (1,3%), альтернативных источников – 8,3% (8%).

В августе 2021 года производство электроэнергии в ОЭС Украины увеличилось на 6,7% (на 761,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 12,16 млрд кВт-ч.

Кроме того, отпуск тепловой энергии за восемь месяцев возрос на 11,8% (на 1,51 млн Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 14,27 млн Гкал.

Потребление электроэнергии в Украине в январе-августе 2021 года с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 6,2% (на 5,87 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 101,14 млрд кВт-ч.

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за указанный период возросло на 7,3% (на 5,64 млрд кВт-ч) – до 82,94 млрд кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь нарастила потребление электроэнергии на 6,7% – до 34,7 млрд кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 19,31 млрд кВт-ч (+5,9% к январю-августу 2020 года), топливная – 2,18 млрд кВт-ч (+2,7%), машиностроительная – 2,33 млрд кВт-ч (+14,9%), химическая и нефтехимическая – 2,96 млрд кВт-ч (+8,7%), пищевая и перерабатывающая – 2,79 млрд кВт-ч (+0,2%), строительных материалов – 1,73 млрд кВт-ч (+18,7%), другая – 3,4 млрд кВт-ч (+7,5%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 2,3 млрд кВт-ч (-7,5%), транспортные – 4,03 млрд кВт-ч (+9,6%), строительные – 708,7 млн кВт-ч (+17,7%).

Население страны за восемь месяцев этого года потребило 25,65 млрд кВт-ч (+6,4%), коммунально-бытовые потребители – 9,91 млрд кВт-ч (+7,7%), другие непромышленные потребители – 5,64 млрд кВт-ч (+19,8%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам восьми месяцев снизилась с 42,1% до 41,8%, а доля населения – с 31,2% до 30,9%.

В августе 2021 года потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 5,1% (на 576,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 11,85 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 8,5% (на 789,2 млн кВт-ч), до 10,05 млрд кВт-ч.

Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2020 году (брутто) по фактическим данным снизилось на 2,5% (на 3,8 млрд кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 146,44 млрд кВт-ч, без учета потерь в сетях (нетто) – на 1,9% (на 2,31 млрд кВт-ч), до 117,91 млрд кВт-ч.

Как сообщалось, в конце апреля Минэнерго увеличило прогноз производства электроэнергии на 2021 год до 156,09 млрд кВт-ч, что на 4,9% больше, чем фактическое производство в 2020 году.