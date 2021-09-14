В Молдове задержали украинский самолет, использовавшийся для контрабанды сигарет. ФОТО

Пограничной полицией Молдовы совместно с украинскими пограничниками задержана группа нарушителей, которые осуществляли контрабандные поставки сигарет с использованием самолета.

Как сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, злоумышленники были задержаны на окраине населенного пункта Грозница Бричанского района (Республика Молдова), который находится в десяти километрах от города Сокиряны Новоднестровского района (Украина).

При задержании также были выявлены самолет АН-2 украинского происхождения, легковой автомобиль молдавской регистрации и группа лиц, которая обслуживала самолет.

"Правоохранителями также задержаны трое мужчин – двое граждан Украины, житель столицы и черновчанин, а также гражданин Беларуси. Также обнаружены и изъяты средства навигации, которые использовали правонарушители", – сказано в сообщении.

В настоящее время на месте работают правоохранители двух стран с целью выяснения всех обстоятельств правонарушения и осуществления фото- и видеодокументирования.

Задержанным мужчинам, согласно действующему законодательству Республики Молдова, грозит тюремное заключение.