Авиакомпании потратят на гражданские самолеты $3,2 триллиона за десять лет, – Boeing

Второй по величине производитель гражданских самолетов в мире Boeing прогнозирует, что авиакомпании потратят $3,2 трлн в ближайшее десятилетие на закупку 19 тыс. гражданских самолетов.

До 2040 года объем заказов новой гражданской авиационной техники превысит отметку в 43 610 единиц общей стоимостью $7,2 трлн, передает avianews.com.

32 660 поставок придутся на узкофюзеляжные самолеты с числом мест от 90. Рынок широкофюзеляжной техники до 2040 года Boeing оценил в 7 670 единиц. Региональные воздушные суда с числом мест до 90 потребуются авиакомпаниям в количестве 2 390. Еще 890 широкофюзеляжных самолетов будут поставлены заказчикам в грузовом варианте.

Аналитики Boeing считают, что мировой парк грузовых авиалайнеров через 20 лет будет на 70% больше, чем до начала пандемии. Они это связывают с увеличением грузоперевозок благодаря развитию электронной коммерции, а также со скоростью и надежностью авиационных грузоперевозок.

По прогнозу Boeing, по 20% новых авиалайнеров уйдет в авиакомпании Китая, Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, оставшиеся 20% - на другие рынки.

По оценке американского производителя, рынок авиационных перевозок будет расти по 4% в год. После пандемии первыми восстановятся внутренние маршруты и рейсы в границах одного региона. Дальнемагистральные направления вернутся на уровень 2019 года к 2023-2024 году.

По сравнению с прошлым годом нынешний прогноз Boeing оказался оптимистичнее на 500 самолетов.

Ранее сообщалось, что быстрое восстановление спроса на авиаперевозки в США и в других регионах мира позволило американскому авиаконцерну Boeing найти покупателей на самолеты, оставшиеся невостребованными в период пандемии, когда покупатели отказывались от заказов или вообще объявляли о банкротстве.