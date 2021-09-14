Нацбанк внес в реестр финучреждений две новые компании

Национальный банк Украины внес в государственный реестр финансовых учреждений ООО "ФК "Атланта" (ЕГРПОУ 44189081) и ООО "ПроФинанс Групп" (ЕГРПОУ 44401037).

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 13 сентября, передает пресс-служба регулятора.

Кроме того, ООО "ФК "Атланта" и ООО "ПроФинанс Групп" получили лицензии на предоставление финансовых услуг.

Так, ООО "ФК "Атланта" получило лицензию на предоставление услуг по факторингу. ООО "ПроФинанс Групп" получило три лицензии – на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, на предоставление услуг по факторингу и на предоставление услуг по финансовому лизингу.

На этом же заседании Национальный банк принял решение о выдаче ООО "Частная беседа" (ЕГРПОУ 43941235) двух лицензий – на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита, и на предоставление услуг по факторингу. ООО "Частная беседа" было внесено в государственный реестр финансовых учреждений 25 июня 2021 года, но не имело лицензий на предоставление финансовых услуг.