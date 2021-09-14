"Винницагаз" запустил два проекта по редизайну газовых сетей за 8,5 миллиона

В Винницкой области стартовали проекты по редизайну газораспределительных сетей на территории Брацлавской и Томашпольской общин.

Как сообщает пресс-служба АО "Винницагаз", их реализация позволит оптимизировать работу сетей и в два раза сократить расходы технологического газа, в эти проекты компания инвестирует 8,5 млн грн.

"Мощность газораспределительных сетей в Винницкой области в четыре раза превышает фактические потребности клиентов компании. Обеспечение бесперебойной работы газовой системы с избыточной мощностью требует соответствующих затрат. Редизайн сетей, который оптимизирует сетевое оборудование, сокращает затраты на распределение газа, в частности, эксплуатационные расходы и трудовые ресурсы. В свою очередь потребители получают безаварийное и бесперебойное газоснабжение", – отмечается в сообщении.

Для этого "Винницагаз" разработал и начал реализацию двух проектов редизайна газораспределительных сетей. Первый проект стоимостью 7 млн грн – в зоне действия ГРС "Брацлав". Он предусматривает демонтаж двух шкафных регуляторов давления (ШГРП) и 432 домовых регуляторов давления (КДРД). Будут заменены пять устаревших ШГРП и 800 КДРД на новые, 14,5 км газопроводов будут модернизированы из среднего давления на низкое. Также будет проводиться замена бытовых счетчиков газа, не подлежащих дальнейшей эксплуатации.

Второй проект редизайна реализуется в Томашполе. Здесь "Винницагаз" проведет реконструкцию системы газоснабжения со снижением категорийности газопровода и установкой двух современных ШГРП. При этом будут выведены из эксплуатации 8 морально устаревших ШГРП и 3 ГРП, осуществлено понижение рабочего давления с высокого на средний в газопроводах протяженностью 60 км. Объем инвестиций составит около 1,5 млн грн.

Проекты редизайна "Винницагаз" реализует в два этапа в течение 2021-2022 годов, уточнили в компании.

Сейчас уже установлено около 400 новых КДРД: это современные приборы итальянского производства – более надежные и экономичные. Новое оборудование имеет три степени защиты от повышения давления в сети, способно стабильно поддерживать давление, поддается точному регулированию.

"Принятие всех запланированных мер даст возможность уменьшения потерь технологического газа более чем в два раза для сетей Брацлавской ОТГ и уменьшения эксплуатационных затрат почти на треть", – отмечает директор технический АО "Винницагаз" Игорь Дорошенко.

В целом "Винницагаз" в ближайшие 10 лет планирует провести детальный редизайн газораспределительных сетей всего региона с перспективой их подготовки к работе с водородом и биогазом.