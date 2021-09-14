В крупных ТРЦ установят камеры для контроля за нарушением масочного режима, – Минздрав

Министерство здравоохранения намерено усилить контроль над соблюдением противоэпидемических мер.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин в интервью LIGA.net.

"Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, соблюдаются ли социальные дистанции", - рассказал Кузин.

Также, по его словам, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут довольно частые визиты в области, в отдельные учрежденияс целью проверки соблюдения противоэпидемических норм.

"По поводу ношения масок - это огромная проблема. За время пребывания в Украине в зеленой зоне видим много нарушений. Здесь будем работать с Нацполицией, чтобы обеспечить более активный контроль за соблюдением масочного режима", - добавил Кузин.

Он напомнил, что запрещается пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время карантина без надетых средств индивидуальной защиты, которые закрывают рот и нос.

"Это основная норма. Работник Нацполиции может выносить соответствующее постановление только в случае, если не соблюдается эта норма. Такой механизм есть и должен работать в Украине, он работает во всем мире", - подчеркнул Кузин.