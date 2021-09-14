Нацбанк зарегистрировал еще две коллекторские компании

Национальный банк Украины зарегистрировал две коллекторские компании - ООО "ЮФ "Эссаймент" (ЕГРПОУ 43788767) и ООО "ЮК "Эссаймент" (ЕГРПОУ 43667090).

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 13 сентября, передает пресс-служба регулятора.

Как сообщалось, 3 сентября Национальный банк внес в реестр коллекторских компаний пять первых юрлиц: ООО "Компания Аксилиум", ООО "Инфидис", ООО "Финтех-колектив", ООО "Служба исполнения взыскания", ООО "Украинское коллекторское агентство".

В целом Национальный банк в установленный законом срок получил 64 пакета документов от компаний, которые заявили о намерении получить статус коллекторской компании.

Напомним, закон о регулировании работы коллекторов был принят Верховной Радой 19 марта и вступает в силу с 14 июля.

Документ, в частности, устанавливает основные требования к работе коллекторов. Например, запрет звонить должнику с 20:00 до 08:00, более двух раз в день, сообщать о долге третьим лицам, требовать от родственников погасить долги. Кроме того, кредитные и коллекторские компании должны будут соблюдать правила этического поведения с должниками.

С целью регулирования деятельности коллекторов Национальный банк должен создать Реестр коллекторских компаний. НБУ также получил полномочия по осуществлению надзора за соблюдением коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе требований к взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности.

В свою очередь потребители получат право требовать от коллекторов подтверждающие документы в отношении задолженности, а также обращаться к Национальному банку в случае нарушения кредитодателем или новым кредитором и/или коллекторской компанией законодательства в сфере потребительского кредитования, в том числе нарушения требований к взаимодействию с потребителем при урегулировании просроченной задолженности.