"Укрзализныця" купила у компании Ахметова рельсы на 1,5 миллиарда

Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" 8 сентября по результатам тендера заказал ООО "Метинвест-СМЦ" рельсов на 1,49 млрд грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца года фирма Рината Ахметова поставит 43,99 тыс. тонн рельсов Р-65 категории и длиной 25 м с закаленной поверхностью качения из стали К76Ф, изготовленных не ранее 2021 года, по 33,78 тыс. грн за тонну. Их производителем указано ПАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" Ахметова.

В июле "ЦОП" заказывал этой же фирме небольшую партию рельс чуть дороже – по 34,5г тыс. грн за тонну. В мае 2020 года цена на рельсы была на 27% ниже – 26,54 тыс. грн за тонну, но тогда сделку расторгли без оплат.

При этом с тех пор цена стали на бирже LME выросла на 78% – с $249 до $443 за тонну.

В 2019 году рельсы от этой фирмы "Укрзализныця" покупала по 26,55 тыс. грн за тонну, а в 2018 году – по 29 тыс. грн.

Цена сделки оказалась на 3% ниже ожидаемой стоимости закупки в 1,53 млрд грн.

При этом к участию в аукционе заказчик не допустил ООО "Скинест Рейл ЮЭй" с продукцией ТОО "Актюбинский рельсобалочный завод" (Казахстан), поскольку оно не уплатило обеспечение тендерного предложения. Его размер составлял 1% от ожидаемой стоимости закупки – 15,31 млн грн.

В итоге единственным конкурентом победителя тендера с продукцией той же "Азовстали" было созданное в 2017 году киевское ООО "Сота Украина", которое получило подрядов преимущественно у "Укрзализныци" на 1,94 млрд грн.

Основателем этой фирмы значится консультативно-торговая компания "Сота-Онлайн Холдинг" (Sota-Online Holding, Латвия) Татьяны и Михаила Росаниных. Последний в 1990-х годах возглавлял отдел VIP-обслуживания рижского банка "Saules Banka".

Директором "Сота Украина" является Ирина Серебрякова – лицо с такими же ФИО когда-то была ревизором ПАО "Днепровагонремстрой" донецкого бизнесмена Леонида Юрушева.

По данным СМИ, фирма "Сота Украина" является одной из четырех фирм, которым "Укрзализныця" в 2017 году заказала изделий из стали на сумму более чем 1 млрд грн. Эти фирмы не имеют офисов и персонала и поставляли продукцию метзаводов Рината Ахметова с завышением цен на 5-12%. Совладелица "Сота Украина" Татьяна Росанина тогда отрицала наличие бизнеса в Украине.

Как отмечается, со времени основания "Прозорро" все подряды "Укрзализныци" на закупку рельсов получила компания "Метинвест-СМЦ" Рината Ахметова с продукцией ЧАО "МК "Азовсталь". Причем ее соперниками на торгах были другие дилеры "Азовстали".

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Как собщалось, Кабинет министров 1 сентября назначил исполняющим обязанности члена правления АО "Укрзализныця" Ореста Логунова. До 2017 года он занимал должность директора по логистике энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.

В "Укрзализныце" Логунов будет отвечать за закупки, он уже анонсировал проведение полного аудита всех закупок компании.

Напомним, в августе Кабинет министров уволил Ивана Юрика с должности и.о. главы АО "Укрзализныця" и назначил на эту должность Александра Камышина – советника министра инфраструктуры Александра Кубракова. В 2012-2019 годах Камышин был менеджером по инвестициям группы SCM Рината Ахметова.