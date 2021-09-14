Киев должен выкупить цех завода "Большевик" для строительства моста за 240 миллионов, – ФГИ

Независимый оценщик оценил стоимость цеха №5 бывшего завода "Большевик", который необходимо выкупить и снести для завершения строительства Шулявского путепровода, составила 240 млн грн с НДС.

Как сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества, оценка имущества была проведена по поручению Киевской горгосадминистрации (КГГА), передает Интерфакс-Украина.

В ФГИ напомнили, что для решения вопроса цеха № 5 завода "Большевик" ведомство совместно с городскими властями разработало специальную "дорожную карту".

"Фонд госимущества вообще не осуществляет оценку, а является регулятором оценочной деятельности. По процедуре власти города наняли независимого оценщика, который провел оценку этого корпуса. Она составляла 240 млн грн с НДС", – сообщили в ФГИ, уточнив, что этот отчет был предоставлен в Фонду и получил положительную рецензию.

"Эти процедуры были завершены в апреле 2020 года. Следующий шаг – власти города должны выкупить по оценочной стоимости это здание в рамках закона "Об отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, находящихся в частной собственности, для общественных потребностей или по мотивам общественной необходимости", и тогда этот корпус станет киевским. Для этого должно быть принято соответствующее решение Киевсовета, но его пока так и нет", – подчеркнули в Фонде.

В ведомстве напомнили, что имущество завода "Большевик" находится в арестах, что делает невозможным перерегистрацию права собственности имущества или его части. Для решения этого вопроса ЧАО "Киевский машиностроительный завод" подало четыре судебных иска для снятия арестов со здания цеха №5, однако по всем искам суды приняли отрицательные решения.

"После этого КГГА подала в суд на завод "Большевик" – это юридический механизм решения вопроса для перерегистрации собственности под арестом", – пояснили во ФГИ

В свою очередь советник главы КГГА Дмитрий Белоцерковец сообщал, что для города сценарий выкупа корпуса на данный момент является неприемлемым.

"Город берет его (цех № 5) для того, чтобы снести и создать транспортную инфраструктуру, а не под какие-то коммерческие проекты. Тем более, что завод "Большевик" должен большое количество денег городу – долги по налогам на землю, около 300 млн грн. А на самом деле, они вообще должны были передать его на бесплатной основе или снести сами", – сказал он.

Как сообщалось, Кабинет министров утвердил условия приватизации ПАО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, бывший завод "Большевик") со стартовой ценой 1,39 млрд грн. Аукцион по его продаже запланирован на 27 октября.