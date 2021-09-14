ФГИ продал завод по производству шампанского в Одессе окружению бывшего зятя Черновецкого

Фонд государственного имущества в Одесской области продал целостный имущественный комплекс "Одессавинпром" на аукционе за 234,9 млн грн.

В торгах приняли участие 12 участников, которые уже на этапе раскрытия ценовых предложений предложили за объект сумму, более чем 3,6 раза превышает стартовую цену в 65 млн грн, сообщает пресс-служба госпредприятия "Прозорро.Продажи".

По итогам аукциона его победителем признано ООО "Каплор 7" с предложением 234,9 млн грн. На втором месте по итогам торгов оказалось ООО "Сити борд сервис", которое предложило за лот на 0,7 млн грн меньше.

ООО "Каплор 7" зарегистрировано в Одессе в 2017 году, его основателем и директором указана Наталья Голуб. До января 2021 года компания занималась оптовой торговлей обувью и одеждой, но теперь ее основным видом деятельность значится производство виноградных вин.

Наталья Голуб также значится директором ООО "Торговый дом "Киев Хлеб", бенефициаром которого указан Вячеслав Супруненко – бывший зять экс-мэра столицы Леонида Черновецкого, который проявляет активный интерес к проектам по застройке в Киеве.

Как сообщалось, Фонд госимущества Украины выставил на продажу на онлайн-аукционе целостный имущественный комплекс "Одессавинпрома" со стартовой ценой 65,32 млн грн. Недвижимость предприятия общей площадью более 22 тыс. кв. м расположена в Одессе на улицах Французский бульвар, Наливная и Атамана Головатого.

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В марте Фонд государственного имущества (ФГИ) сдавал в аренду ЦИК "Одессавинпром" на срок, необходимый для подготовки объекта к приватизации.

В состав ЦИК "Одессавинпром" входит 306 наименований зданий, сооружений, машин, оборудования, транспортных средств и т.п. В 2019 года ЧАО "Одессавинпром" произвело 666,7 тыс. дал игристых вин и 77,5 тыс. дал тихих вин. По состоянию на конец 2019 года на предприятии работало 214 человек.

Предприятие "Одессавинпром" основано в 1857 году профессором медицины Виктором Энно и французским купцом Франсуа Нуво. Тогда они начали изготавливать вино в катакомбах, выходящих к морю. По состоянию на сегодня мощности "Одессавинпрома" арендуются частной компанией.

ЧАО "Одессавинпром", арендующее с 1992 года ЦИК предприятия, в 2020 году произвело 654,8 тыс. дал шампанских и игристых вин на общею сумму 260,16 млн грн, а за первое полугодие 2021 года – 145,3 тыс. дал на 64 млн грн. Согласно данным госрестра, ЧАО "Одессавинпром" принадлежит семье Гулиевых.

Выручка "Одессавинпрома" в 2020 году составила 464,3 млн грн, чистый убыток – 3,78 млн грн. За первое полугодие 2021 года компания получила 101,9 млн грн выручки и 14,3 млн чистого убытка.

Компания занимается производством коньяков, тихих и игристых вин под брендами "Французский бульвар" и "Вина Гулиевых", а также предоставляет свои мощности для розлива крымских брендов.