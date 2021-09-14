Суд арестовал имущество главы предприятия Минстратегпрома по делу об ущербе на 43 миллиона
Об этом во время заседания по избранию меры пресечения главе госпредприятия заявил один из его адвокатов, сообщает "Слово и дело".
"Наличные и не наличные средства арестованы, и внести залог невозможно. Более того, арест наложен также на половину всего недвижимого имущества Шимана и его жены. С ним ничего нельзя сделать", – сказал защитник подозреваемого.
По его словам, НАБУ и САП просят суд установить для Шимана залог в размере 32,91 млн грн, которые его подзащитный якобы не сможет внести именно из-за ареста имущества.
В то же время прокурор САП утверждал, что подозреваемый также занял значительные средства своим детям и поэтому может ими оплатить залог. В частности, согласно декларации Шимана, он одолжил сыну Ярославу 800 тыс. евро, дочери Юлии – $60 тыс., а еще одной дочери Евгении – 420 тыс. грн.
Под арест же в целом попало около 28 млн грн наличных средств и средств на банковских счетах Шимана и его жены. Также суд арестовал недвижимость, а именно: три жилых дома площадью 476,4 кв. м, 246,3 кв. м и 49,4 кв. м, две квартиры и пять земельных участков. Все имущество указано в декларации.
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Напомним, НАБУ и САП сообщили руководителю "Павлоградского химического завода" Леониду Шиману о подозрении в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, руководство завода отказывалось заключать прямые договора на поставку продукции и вынуждало покупателей обращаться для покупки промышленных взрывчатых веществ к его "дилерам", которые завышали цены. Таким образом, госпредприятие потеряло 43,3 млн грн дохода, которые получили частные фирмы-посредники.
Напомним, Кабмин в декабре 2020 года принял решение передать госпредприятие "НПО "Павлоградский химический завод" в управление Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которое возглавляет вице-премьер-министр Олег Уруский.
На сегодня ГП "НПО "ПХЗ"- ведущее предприятие в Украине по производству взрывчатых веществ, смесевых твердых ракетных топлив и изделий с ними. Предприятие также утилизирует твердое ракетное топливо, различные виды боеприпасов, непригодных для хранения и использования, а также создает оборудование для производства и утилизации взрыво- и пожароопасных материалов и изделий.