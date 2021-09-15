Morgan Stanley создаст подразделение криптоаналитики

Инвестиционный банк Morgan Stanley создаст новое подразделение, которое будет заниматься аналитическими исследованиями в области цифровых активов и изучать, как они влияют на рынки акций и инструментов фиксированной доходности.

Об этом сообщает Bloomberg, передает РБК.

В Morgan Stanley отметили, что создание структуры для изучения криптовалют свидетельствует о принятии криптоактивов.

"Запуск специальных исследований в области криптовалют - это признание растущего значения цифровых активов на мировых рынках", - подчеркнули в инвестиционном банке.

Штаб-квартира подразделения будет расположена в Лондоне. Оно будет подчиняться главам аналитических групп по финансовым технологиям и платежам в США и Европе Джеймсу Фосетту и Адаму Вуду. Подразделение возглавит Шина Шах.

В июне стало известно, что Morgan Stanley совместно с компаниями по управлению цифровыми активами New York Digital Investment Group (NYDIG) и FS Investments создаст биткоин-фонд для своих клиентов.

В марте Morgan Stanley стал первым крупным американским банком, который разрешил своим клиентам инвестировать в инструменты, основанные на криптовалюте. Весной клиенты банка получили доступ к трем биткоин-фондам.

Ранее сообщалось, что Morgan Stanley Capital Partners покупает производителя автокомпонентов Nivel Parts & Manufacturing у Kelso & Co.