Винницкий ликеро-водочный завод выставили на аукцион за 7,2 миллиона

Фонд госимущества Украины планирует продать на онлайн-аукционе 20 октября единый имущественный комплекс госпредприятия "Винницкий ликеро-водочный завод" (Винница) со стартовой ценой 7,72 млн грн.

Об этом говорится в сообщении ФГИ в Facebook.

Единый имущественный комплекс расположен в производственном комплексе с пристройками, общая площадь помещений - 626,2 кв. м, количество основных средств - 132 единицы.

Комплекс оснащен основным технологическим оборудованием, а также необходимыми коммуникациями, позволяющими ему производить дистилляцию, ректификацию и смешивание спиртных напитков, а также недистиллированные напитки из сброженных материалов и органические химические вещества.

По состоянию на сегодня завод не функционирует, срок действия лицензии завершился, а единственным источником дохода является сдача в аренду собственных помещений.

Согласно условиям конкурса, покупатель актива обязан оплатить простроченную кредиторскую задолженность завода в размере 1,9 млн грн.

В целом по результатам 2020-2021 годов в государственный бюджет должны поступить около 1,5 млрд грн от приватизации спиртовых активов. Всего на приватизацию государство выставит 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт" и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".

Руководитель "Укрспирта" Сергей Блескун в августе 2021 года сообщил, что инвесторы уже перечислили средства за приватизацию 18 объектов госпредприятия "Укрспирт", 15 из них уже подписали акты приема-передачи имущества, в управлении ГП остаются 12 объектов.

Госбюджет на 2021 год предусматривает поступление 12 млрд грн доходов от приватизации, из них 9 млрд грн - за счет продажи крупных объектов.