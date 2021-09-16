Shell построит в Роттердаме завод по выпуску биотоплива

Британо-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell сообщила, что построит предприятие по выпуску биотоплива в своем энергетическом и химическом парке в Роттердаме.

Об этом говорится в сообщении компании, передает Интерфакс.

Отмечается, что предприятие, которое будет выпускать 820 тыс. тонн продукции в год, станет одним из крупнейших в Европе по объемам производства экологически чистого авиационного топлива (SAF) и возобновляемого дизельного топлива из отходов.

Окончательное инвестиционное решение по проекту принято, и предприятие может начать выпуск биотоплива в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3356-д об обязательном использовании жидкого биотоплива (биокомпонентов) в транспортной отрасли с 1 мая 2022 года.