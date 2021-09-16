Pegasus Airlines увеличит частоту полетов из Одессы в Стамбул

Лоукостер Pegasus Airlines с 5 октября увеличит частоту полетов на линии Одесса-Стамбул из-за закрытия аэропорта Херсон до конца года для ремонта взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщили avianews.com в украинском представительстве авиакомпании.

Сейчас Pegasus Airlines совершает по два рейса в неделю в Стамбул и из Одессы, и из Херсона.

Новое расписание предусматривает, что авиакомпания приостановит рейсы в Херсон до конца года, при этом частота полетов в Одессу увеличится с двух до трех раз в неделю.

В октябре-декабря лоукостер будет летать на линии Одесса-Стамбул по вторникам, четвергам и воскресеньям. Авиакомпания уже получила необходимые слоты в аэропортах для этого.

Также Pegasus Airlines решил продлить на зиму прямые рейсы Одесса-Анкара. Этот маршрут лоукостер возобновил в июле после 4-летнего перерыва. Полеты из Одессы в Анкару в зимнюю навигацию запланированы два раза в неделю по средам и субботам.

Ремонт полосы в аэропорту Херсон начали 1 сентября. В этот день доступную для взлетов и посадок длину полосы уменьшили с 2500 метров до 2200 метров для проведения демонтажа бетонных плит. Полностью аэропорт закроют 20 сентября, чтобы полностью заменить покрытие полосы.

На время работ свои рейсы из Херсона в соседний аэропорт Николаев перенесут авиакомпании Bess Airline и Turkish Airlines, которые будут летать из Николаева в Анталью, Тбилиси и Стамбул.