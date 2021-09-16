Семья Кривопишина построит офисы и паркинг в центре Киева под видом подпорной стенки

Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля г. Киева 7 сентября зарегистрировал сообщение о начале строительства подпорной стенки с обустройством подземного паркинга и офисно-гостиничных помещений по адресу: бульвар Тараса Шевченко, 38/40 в Шевченковском районе столицы.

Об этом свидетельствуют данные Единой государственной электронной системы в сфере строительства, пишут Наші гроші.

Согласно технико-экономическим показателям объекта, он будет иметь три этажа плюс подвал. Общая площадь помещений составит 820,95 кв. м, из которых: площадь офисных помещений – 310,45 кв м; площадь помещений гостиницы – 420,5 кв. м, площадь паркинга – 90 кв. м. Длина подпорной стенки – 32 погонных метра.

Строительство осуществляется на основании градостроительных условий и ограничений, выданных в сентябре 2011 года.

Местом застройки является участок площадью 0,36 га, на котором находится отель "Экспресс" по ул. Т. Шевченко, 38/40. Этот участок Киевсовет передал в аренду АО "Украинский центр обслуживания пассажиров на железнодорожном транспорте Украины" в 2004 году для обслуживания административно-хозяйственных зданий и гостиницы "Экспресс". Против этой передачи протестовала столичная прокуратура. В 2015 году аренда был восстановлена до в 19 сентября 2021 года.

"Украинский центр обслуживания пассажиров на железнодорожном транспорте Украины" является заказчиком указанного строительства. Напомним, что в марте этого года общество получило согласование на соответствие гостиницы "Экспресс" категории *** (три звезды).

100% акций "Украинского центра обслуживания пассажиров на железнодорожном транспорте Украины" принадлежит ООО "Солид-Актив".

Владельцем "Солид-Актива" с мая этого года является компания "Квантон Девелопмент Корпорейшн" с Виргинских островов. Ее бенефициарным владельцем значится Любовь Белова – жена бывшего директора Юго-Западной железной дороги Алексея Кривопишина. Он возглавлял этот филиал "Укрзализныци" почти 13 лет – с 2002 по 2015 годs (кроме июня 2005 года - января 2006 годов).

До этого владельцем "Солид-Актив" была компания "Трасти Инвестмент (групп) Лимитед" из Гонконга, конечным бенефициарным владельцем которой является Георгий Кривопишин – сын Алексея Кривопишина.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года СБУ сообщила Алексею Кривопишину о подозрении в хищении более 50 млн грн средств "Укрзализныци" при сдаче в аренду помещений гостиницы "Экспресс" по заниженной стоимости.

Напомним, в марте 2015 года совместная проверка Министерством инфраструктуры и Министерства внутренних дел подтвердила, что бывший глава Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин незаконно построил комплекс отдыха Olimpic village на земле, которая предназначалась для отдыха железнодорожников. При этом строительство проводили сами сотрудники железной дороги с использованием железнодорожных средств.

Комплекс был построен на 11 гектарах земли в с.Ходосовка, под Киевом. Раньше на этом месте была база, которая принадлежала государственному предприятию "Украинский центр обслуживания пассажиров на железнодорожном транспорте".

Однако в 2010 году госпредприятие ликвидировали, а имущество ГП получило одноименное частное акционерное общество ПАО "Украинский центр обслуживания пассажиров на железнодорожном транспорте". ПАО "УЦОП" также принадлежит гостиница "Экспресс".