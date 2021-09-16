Фонд госимущества до конца года выставит на продажу два порта на Одесчине

В октябре-ноябре украинские и иностранные инвесторы смогут принять участие в онлайн-аукционах по приватизации Белгород-Днестровского и Усть-Дунайского морских портов и аренды трех крупных объектов в морских гаванях Одесской области.

Об этом заявил руководитель регионального отделения ФГИ Александр Славский на одесском Международном инвестиционном бизнес-форуме, передает Укринформ.

"Вслед за продажей с открытых торгов имущественного комплекса завода "Одессавинпром" мы готовимся провести в октябре-ноябре аукцион по приватизации Белгород-Днестровского и Усть-Дунайского морских портов, а также передать в аренду большие объекты в двух других морских гаванях", – отметил Славский.

По его словам, ФГИ также готовит к приватизации порт Скадовск.

Славский уточнил, что к передаче в аренду Фонд подготовил три большие объекта в Одесском и Черноморском морских портах. В частности, будет сдан в аренду через аукцион портовый объект площадью более 100 тыс. кв. метров в Черноморском и два меньших по площади объекта в Одесском порту.

Как сообщалось, ранее Фонд государственного имущества в Одесской области продал целостный имущественный комплекс "Одессавинпром" на аукционе за 234,9 млн грн фирме "Каплор 7". До января 2021 года компания занималась оптовой торговлей обувью и одеждой, но теперь ее основным видом деятельность значится производство виноградных вин.

Ее основателем и директором указана Наталья Голуб, которая также значится директором ООО "Торговый дом "Киев Хлеб" Вячеслава Супруненко – бывшего зятя экс-мэра столицы Леонида Черновецкого, который проявляет активный интерес к проектам по застройке в Киеве.