Госархстройинспекция разрешила компании Зубика построить очередную высотку в центре Киева

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины 10 сентября выдала ООО "Городская строительная компания" разрешение на строительство жилого дома со встроенными и пристроенными торгово-офисными помещениями и подземным паркингом по ул. Анри Барбюса, возле дома 5-Б в Печерском районе Киева.

Об этом свидетельствуют данные Единой государственной электронной системы в сфере строительства, пишут Наші гроші.

В целом проектом запланировано строительство 199 квартир. Общая площадь жилого дома составит около 23 тыс. кв. м.

В январе этого года ГАСИ дважды отказала в выдаче разрешения на строительство этого жилого дома по ряду причин. В частности, из-за несоблюдения требования п.1 градостроительных условий и ограничений по согласованию проектных решений по определению предельной высоты зданий.

Строительство запланировано на двух участках общей площадью 0,47 га, которые, согласно Генплану Киева, является территорией жилой неэтажной застройки. Кроме того, участки находятся в пределах Центрального исторического ареала, а также Центральной планировочной зоны столицы, где действует ограничение по высоте – не выше 27 метров (9 этажей).

Вместе с тем, количество квартир у застройщика осталась таким же, которое рекламировалось ранее: 199 квартир для двух секций дома на 21-26 этажей. Квартиры в доме по ул. А. Барбюса, 5-Б рекламируются как ЖК "Стиль" на сайте "Интеграл-Буда".

"Городская строительная компания" получила два участка 0,21 га и 0,26 га в аренду в 2004 и 2006 годах. В 2009 году Киевсовет возобновил аренду еще на 6 лет. В 2016 году компания через суд признала заключенным дополнительные соглашения о возобновлении договоров аренды этих участков.

Градостроительные условия и ограничения на застройку возле дома 5-Б на ул. Анри Барбюса "Городская строительная компания" получила 18 февраля 2015 года.

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Владельцем ООО "Городская строительная компания" является ПВИФ "Интергалбудинвест" (14,2%) и ПВИФ "Интергалбудактив" (10%) НВЗТ ООО "КУА "Кристал Эссет Менеджмент" Юрия Лищишина (1%), ООО "Рент-Сервис" (16,9%), ООО "Джи Ди Си Украина" (18%), ООО "Развитие недвижимости" (15%), ООО "Фирма "Интеграл" (15%), ООО "Вторполимер" (9,9%) .

КУА "Кристал Эссет Менеджмент" связано с экс-нардепом Владимиром Зубиком, который является президентом Ассоциации "Предприятий строителей "Интеграл-Буд".

Генподрядчик строительства – ООО "Строительная компания "Интеграл-Буд", владельцами которого являются дочернее предприятие "Интеграл-Буд", ООО "Фирма "Интеграл", ООО "Развитие недвижимости", ООО "Рент-Сервис", ООО "Фирма "Интеграл", ООО "Джи Ди Си Украина" и Игорь Кухар.